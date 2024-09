La Russie revendique la prise d'une ville de l'est de l'Ukraine

La Russie a revendiqué jeudi la prise d'Oukraïnsk, une ville de la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, où ses troupes progressent ces derniers mois face aux forces de Kiev.

Le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué que ses soldats avaient "libéré" Oukraïnsk, qui comptait environ 10.000 habitants avant le début de l'offensive de Moscou en février 2022.

La Russie revendique régulièrement la prise de villages, la plupart du temps dans la région de Donetsk, mais la prise de ville est plus rare et généralement plus significative.