"La Russie se prépare à la confrontation", préviennent les services secrets lituaniens

"La Russie consacre d'énormes moyens à la guerre en Ukraine et ne montre aucune intention de désescalade, même si elle n'atteint pas ses objectifs opérationnels. Dans le même temps, Moscou se prépare à une confrontation de longue durée avec l'Otan, y compris dans la région de la mer Baltique", indique le rapport. Selon les services de renseignement lituaniens, certaines réformes militaires ont déjà été entamées, dans la région de Kaliningrad et dans l'ouest de la Russie, par exemple.

La rapidité et l'ampleur avec lesquelles la Russie peut exécuter sa réforme militaire dépendent de l'évolution et de l'issue de la guerre en Ukraine, selon les renseignements. Le Kremlin a adapté l'économie aux besoins de la guerre, qui coûte plus cher que prévu. Toutefois, l'économie résiste mieux que prévu grâce aux prix élevés du pétrole, aux investissements de l'État dans l'industrie militaire et au contournement des sanctions, selon le rapport.