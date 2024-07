La Russie suit "de très près les élections en France"

"Nous attendons le deuxième tour, mais les préférences des électeurs français sont plus ou moins claires pour nous", a-t-il ajouté alors que la plus grande incertitude plane sur le profil de la future Assemblée nationale française.

D'autres responsables russes ont replacé les résultats du premier tour en France dans le contexte plus large des scrutins législatif et présidentiel à venir au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, alliés clés de l'Ukraine.