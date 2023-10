La Russie tente de regagner un siège au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

Alors que ses 47 Etats membres sont répartis par grande région, chaque groupe régional pré-sélectionne en général ses candidats approuvés ensuite sans difficulté par l'Assemblée générale.

Mais cette année, deux groupes comptent plus de candidats que de sièges: l'Amérique latine (Brésil, Cuba, République dominicaine et Pérou, candidats pour 3 sièges) et l'Europe de l'Est (Albanie, Bulgarie et Russie pour 2 sièges).

Si les défenseurs des droits s'en prennent aussi aux antécédents d'autres candidats, c'est la Russie qui focalise l'attention.