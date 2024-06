La SNCF va ouvrir des liaisons intérieures en Italie en 2026

Elle proposera à terme neuf allers-retours par jour entre Turin, Milan, Rome et Naples et quatre allers-retours entre Turin et Venise, qu'elle exploitera grâce à 15 rames des nouveaux TGV M dont les premières livraisons sont prévues pour le second semestre 2025.

L'offre ferroviaire sera déployée progressivement, comme en Espagne, où la SNCF s'est implantée en 2021 et devrait avoir développé l'ensemble de son offre d'ici la fin de cette année avec l'ouverture de lignes vers Séville et Malaga.