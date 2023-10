La Suède accorde une nouvelle aide militaire à l'Ukraine et réfléchit à l'envoi d'avions

La Suède a annoncé vendredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine sous forme d'équipements d'un montant de 2,2 milliards de couronnes, soit environ 190 millions d'euros, et a confirmé réfléchir à l'envoi d'avions de chasse Gripen.

Une grosse partie de cette aide consiste en des munitions d'artillerie de 155 millimètres mais également de munitions et de pièces détachées pour les systèmes d'armes que la Suède a déjà envoyés à l'Ukraine.

"Nous nous sommes préparés à une guerre longue et nous devons donc concevoir notre soutien de manière durable et à long terme", a déclaré le ministre de la Défense, Pål Jonson, lors d'une conférence de presse.

La Suède va aussi fournir des équipements de communication par satellite et des équipements d'infanterie et va former des militaires ukrainiens.

Avec ce quatorzième programme de soutien militaire, la Suède aura fourni des équipements d'une valeur d'environ 22,2 milliards de couronnes suédoises, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le gouvernement a en outre demandé à l'armée suédoise de lui fournir pour le 6 novembre un rapport sur les conditions d'un éventuel envoi d'avions de chasse Gripen à l'Ukraine.