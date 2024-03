La Suisse fin prête à négocier son rapprochement avec l'UE

La Suisse a adopté vendredi un mandat de négociation pour se rapprocher de l'Union européenne, le premier parti du pays dénonçant "une soumission totale à l'UE" et les syndicats "une grave détérioration de la protection des salaires".

Les rapports entre la Suisse et son premier partenaire économiques sont compliqués. Ils sont pour l'heure régis par de nombreux accords bilatéraux.

Fort d'un large soutien, il a affiné le périmètre de négociations sur les différents paquets sur lesquels il est prêt à discuter un rapprochement: marché de l'électricité, transports terrestres, produits agricoles, immigration, protection des salaires, éléments institutionnels et accord de libre-échange.

Le Conseil fédéral avait procédé à une vaste consultation depuis la fin 2023 pour recueillir les points de vue des acteurs de l'économie suisse mais aussi du parlement et des cantons (les Etats fédérés).

Parallèlement aux négociations avec la Commission européenne, l'administration suisse va discuter avec les partenaires concernés dans les domaines de l'immigration, de l'électricité, de la protection des salaires et des transports terrestres, afin de définir les mesures d'accompagnements sur le plan intérieur à un éventuel accord.

Le parlement, et très certainement le peuple, auront ensuite à se prononcer. Pour Ignazio Cassis, "on est dans un processus très démocratique et il faut que ce processus puisse aller jusqu'au bout" même s'il y a risque de rejet.

Mais il reste extrêmement prudent sur un calendrier même s'il a "l'espoir" de boucler les négociations d'ici la fin de l'année.