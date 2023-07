La Suisse va adhérer au système européen de défense aérienne

La Suisse a l'intention d'adhérer au système européen de défense aérienne Sky Shield, a annoncé le Département fédéral de la défense mardi. Le ministre allemand de la défense Boris Pistorius et son homologue autrichienne Klaudia Tanner seront à Berne vendredi.

L'Autriche, pays neutre, va également signer ce document vendredi à Berne lors d'une rencontre trilatérale entre la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne.

La ministre de la défense Viola Amherd va signer une déclaration d'intention pour une adhésion au système européen de défense aérienne Sky Shield, a indiqué le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) mardi dans un communiqué.

L'initiative "European Sky Shield" a été lancée par l'Allemagne et regroupe actuellement 17 pays, dont les membres de l'OTAN suivants: Grande-Bretagne, Slovaquie, Lettonie, Hongrie, Bulgarie, Belgique, République tchèque, Finlande, Lituanie, Pays-Bas, Roumanie, Slovénie, Estonie et Norvège. Le Danemark et la Suède ont rejoint l'initiative en février.