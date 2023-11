La taxe pour les touristes d'un jour à Venise arrivera en avril

Les touristes d'un jour devront s'affranchir d'une taxe de cinq euros pour visiter la ville italienne de Venise dès le 25 avril 2024 et ce pour les 29 jours les plus chargés de la saison touristique. La mesure, approuvée par le conseil municipal de la cité des Doges en septembre, a été annoncée par le maire de la ville jeudi.

La taxe sera d'application du 25 avril au 5 mai, ainsi que tous les week-ends jusqu'à la mi-juillet, entre 8h30 et 16h00. Seul le week-end des 2 et 3 juin sera exempté de la mesure.

L'administration veut ainsi éviter que le tourisme de masse ne nuise à la ville encore plus qu'il ne le fait déjà aujourd'hui. Le centre-ville, avec la place Saint-Marc, le pont du Rialto et ses nombreux canaux, ne compte pas plus de 50.000 résidents permanents. Pourtant, certains jours, plus de 100.000 touristes sillonnent la ville. Chaque année, Venise accueille ainsi près de 5 millions de visiteurs.