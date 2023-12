La tempête Gerrit meurtrière en Angleterre: 3 hommes retrouvés morts dans leur voiture tombée dans une rivière

Un autre homme qui avait tenté de les aider a été récupéré sain et sauf, a-t-elle précisé, ajoutant que les conditions météo locales "rendent la conduite automobile dangereuse".

Des milliers de logements restaient sans électricité jeudi après-midi en Ecosse, tandis que les transports ferroviaire et aérien sont perturbés avec des trains et des vols annulés.

Des vents tourbillonnants qualifiés de "tornade" par la police et provoqués par un orage supercellulaire, selon l'Agence nationale de météorologie (Met Office), a également dévasté une centaine de maisons près de Manchester dans la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de blessé.

Plusieurs régions du Royaume-Uni, en particulier en Ecosse et dans le nord de l'Angleterre, sont frappées depuis mercredi par la tempête Gerrit qui a entraîné d'importantes chutes de pluie et de neige, ainsi que des vents violents, avec notamment 136 km/h enregistrés dans l'Aberdeenshire en Ecosse.

Des automobilistes sont également restés plusieurs heures coincés dans leur véhicule à cause de la neige, et des routes ont été coupées par des chutes d'arbres sur la chaussée ou des inondations.

Plus au sud, le transport de ferries entre Douvres et la France a également subi des retards mercredi à cause des vents forts soufflant sur la Manche, selon la compagnie DFDS.