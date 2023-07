La tempête Poly cause également la mort d'une personne en Allemagne

La tempête Poly qui balaie mercredi les Pays-Bas a également fait un mort en Allemagne où un homme a été écrasé par la chute d'un arbre alors qu'il promenait son chien dans le village de Rhede, non loin de la frontière avec la province de Groningue. La victime est décédée sur place, selon les médias allemands.

La tempête dirige également des vents forts et des pluies abondantes sur l'Allemagne. Les écoles du Land de Basse-Saxe ont partiellement suspendu leurs cours tandis que plusieurs cimetières ont été fermés à Hambourg. Les services météorologiques ont en effet prévu des vents de plus de 130 kilomètres à l'heure dans le nord de l'Allemagne.

Aux Pays-Bas, une femme âgée de 51 ans a été tuée par la chute d'un arbre sur sa voiture à Haarlem près d'Amsterdam, selon la police. Des autoroutes étaient bloquées par des arbres et des camions renversés, et l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, l'un des plus grands hubs aériens d'Europe a dû annuler 400 vols.