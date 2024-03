La torture est une "politique délibérée" des Russes en Ukraine, dit une experte de l'ONU

Les forces armées russes et leurs supplétifs recourent de manière systématique à la torture dans les territoires occupés de l'Ukraine, devenue ainsi une "politique délibérée", a déclaré vendredi une experte de l'ONU.

"Le nombre d'accusations crédibles de torture et d'autres formes de traitements ou châtiments cruels, inhumains ou humiliants" indique que "la torture est un élément de la politique de guerre de la Russie", a déclaré Alice Jill Edwards, rapporteure spéciale de l'ONU sur la torture.

Elle a précisé aux journalistes avoir appris auprès des procureurs ukrainiens l'ouverture d'environ 103.000 dossiers liés à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et que 90% d'entre eux étaient enregistrés comme des cas de torture.

Mme Edwards, qui a dit avoir examiné elle-même des dizaines d'affaires d'exactions présumées commises par les forces russes et leurs alliés, a déclaré qu'il y avait manifestement "une intention et un but dans la pratique de la torture qui ne peuvent être décrits comme un comportement aberrant ou un comportement ad hoc".

Dans un rapport rédigé à la suite de sa visite, Alice Jill Edwards a établi que "la torture a été pratiquée de manière organisée et systématique" et que les mêmes pratiques auraient été mises en oeuvre dans différentes régions occupées. Ses conclusions, a-t-elle déclaré au Conseil, indiquent "une autorisation directe et une politique délibérée".