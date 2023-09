La ville de Birmigham, deuxième du Royaume-Uni, en difficultés financières

La ville de Birmigham, deuxième du Royaume-Uni et considérée comme l'une des premières collectivités locales en Europe, s'est déclarée mardi incapable de faire face à ses obligations financières et a averti que d'autres pourraient suivre, blâmant un sous-financement de l'Etat et la situation économique.

Le conseil municipal qui gère les services publics de plus d'un million de personnes, un nombre sans équivalent dans le pays (Londres est divisée en arrondissements), s'est placé sous la protection de la "section 114".