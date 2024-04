L'aide américaine "sauvera des milliers et des milliers de vies", se félicite Zelensky

L'aide américaine de près de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine adoptée samedi par le Congrès "sauvera des milliers et des milliers de vie", s'est félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'issue du vote.

"La loi d'aide vitale adoptée aujourd'hui par la Chambre des représentants empêchera la guerre de se propager, sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes", a-t-il écrit sur X, se disant "reconnaissant" envers les élus américains.