L'Allemagne accélère ses livraisons d'armes à l'Ukraine avant l'hiver

S'y ajoutent "plus de 20 millions d'euros en véhicules, armes et équipements personnels", selon la même source.

La date de sa livraison n'a pas été précisée mais "la formation (pour son utilisation, ndlr) commencera déjà dans les prochaines semaines". Il proviendra directement des stocks de la Bundeswehr et comprend, outre le poste de contrôle de tir et le radar, huit lanceurs et "probablement" plus de 60 missiles guidés.