L'Allemagne appelle à la prudence face aux "conclusions hâtives" sur la mort de Prigojine

Mme Baerbock a néanmoins affirmé que l'incident démontrait une fois de plus qu'"un système, un pouvoir, une dictature construits sur la violence, ne peuvent que recourir à la violence en interne". La ministre a également rappelé que Evguéni Prigojine et son organisation de mercenaires étaient responsables d'actes atroces "contre le peuple ukrainien et dans plusieurs pays d'Afrique".

Interrogée sur l'avenir de Wagner, Annalena Baerbock a exprimé sa crainte que "la Russie poursuive son jeu cynique, avec ou sans Wagner, non seulement en Ukraine, mais surtout en Afrique".