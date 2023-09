L'Allemagne appelle l'Azerbaïdjan à laisser entrer des observateurs au Nagorny Karabakh

"Ce serait un vote de confiance démontrant que l'Azerbaïdjan est sérieux quant à ses engagements en faveur de la sécurité et du bien-être de la population du Nagorny Karabakh s'il autorisait l'envoi d'observateurs internationaux", a-t-elle ajouté.

"Avec nos partenaires, nous travaillerons de toutes nos forces pour envoyer des observateurs le plus rapidement possible", a déclaré la cheffe de la diplomatie allemande dans un communiqué.

Ils n'ont souvent seulement que le strict nécessaire et voyagent dans des voitures complètement bondées, certains arrivant à pied.

"Les enfants, les femmes et les hommes du Nagorny Karabakh doivent pouvoir rester dans leurs foyers et dans leur patrie en paix et dans la dignité", a appelé Mme Baerbock.

L'Allemagne va passer de 2 à 5 millions le montant de l'aide humanitaire qui va être versée en faveur du Comité international de la Croix-Rouge intervenant dans la région, a-t-elle annoncé.

L'Arménie, à majorité chrétienne, et l'Azerbaïdjan, à majorité musulmane, ont mené deux guerres meurtrières pour la région du Nagorny Karabakh depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991.