L'Allemagne bannit de son réseau 5G les chinois Huawei et ZTE

L'Allemagne a annoncé jeudi l'interdiction des composants et technologies des groupes chinois Huawei et ZTE dans l'ensemble de ses réseaux 5G pour des raisons de "sécurité", dans un climat de tensions croissantes entre Pékin et l'UE.

Les produits des deux entreprises ne seront plus utilisés dans le "cœur du réseau" d'ici "fin 2026 au plus tard", et remplacés dans les systèmes "d'accès et de transport" 5G d'ici "fin 2029 au plus tard", a annoncé la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser