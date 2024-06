L'Allemagne bloquerait un nouveau train de sanctions contre la Russie

Le gouvernement allemand bloquerait toute avancée dans les négociations pour l'adoption d'un nouveau paquet de sanctions de l'UE contre la Russie, rapporte l'agence de presse allemande dpa sur base de sources proches des négociations. Celles-ci durent en effet plus longtemps que prévu et selon des diplomates européens, Berlin serait la cause de ces atermoiements.