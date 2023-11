L'Allemagne extrade vers l'Italie un jeune homme soupçonné de féminicide

Les autorités italiennes et allemandes avaient indiqué dimanche qu'il s'agissait de Filippo Turetta, porté disparu depuis une semaine avec son ancienne petite-amie Giulia Cecchettin, âgée elle aussi de 22 ans. L'étudiant originaire de Padoue, dans le nord de l'Italie, est soupçonné de l'avoir kidnappée et tuée. Samedi dernier, le corps de la jeune femme avait été retrouvé dans un ravin près du lac de Barcis, à une centaine de kilomètres au nord de Venise, la tête et le cou lardés de coups de couteau. La mort de la jeune femme remonte vraisemblablement au dimanche 12 novembre. Des caméras de télésurveillance ont enregistré l'agression au couteau survenue sur le parking d'une zone industrielle de la région de Vénétie.

Le suspect avait été interpellé samedi passé près de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, et placé en détention provisoire dans l'attente de son extradition. Ce samedi, le suspect a été transféré à Venise en avion militaire