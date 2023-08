L'Allemagne pourrait légaliser en partie le cannabis: des centaines de personnes demandent les mêmes droits que pour le tabac et l'alcool

Plusieurs centaines de manifestants se rassemblent à Berlin pour la légalisation du cannabis, alors le gouvernement fédéral va examiner une loi en prévoyant la libéralisation limitée. "Nous voulons l'égalité des droits pour les consommateurs de cannabis, c'est-à-dire l'égalité avec le tabac et l'alcool, qui sont plus risqués", dit Steffen Geyer, organisateur de la manifestation. Si la loi est adoptée, et validée par la Commission européenne, tout adulte pourra acheter et posséder jusqu'à 25 grammes destinés à sa consommation, grâce à un réseau contrôlé de magasins et producteurs, sur le territoire allemand.