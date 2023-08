L'Allemagne veut classer la Géorgie et la Moldavie comme des pays d'origine "sûrs"

Le gouvernement allemand a introduit des plans visant à classer la Géorgie et la Moldavie comme des pays d'origine "sûrs" pour les migrants, à l'issue d'une retraite de deux jours de la coalition gouvernementale.

"Les démarches d'asile de personnes originaires de ces pays seront traitées plus rapidement et à la suite d'une décision négative, leur séjour en Allemagne prendra fin plus vite", indique le projet de loi du ministère de l'Intérieur.

"Plus d'une demande rejetée sur dix proviennent de ces deux pays", a expliqué la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser.