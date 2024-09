L'Allemagne veut durcir les règles en matière d'expulsion et de port d'arme après Solingen

Le gouvernement allemand a présenté samedi un ensemble de mesures visant à accélérer les expulsions et à réduire la criminalité liée aux armes blanches. "Nous faisons ce que nous avons promis", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Nancy Faeser à Berlin, deux semaines après une attaque au couteau à Solingen, dans l'ouest du pays.

Ces mesures étaient déjà connues dans leurs grandes lignes: des règles plus strictes en matière de port d'arme blanche dans l'espace public, une expulsion plus rapide des demandeurs d'asile déboutés, de nouvelles limites aux prestations accordées aux demandeurs d'asile et davantage de moyens accordés à la police afin de lutter contre les menaces islamistes présumées.

"Nous assurerons une meilleure protection contre le terrorisme islamiste, l'expulsion des criminels violents, une interdiction des couteaux et la reconnaissance faciale des criminels", a détaillé samedi la ministre.