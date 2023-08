L'Allemagne veut faciliter le changement de genre

La ministre de la Famille, Lisa Paus a elle salué "un grand moment pour les personnes transgenres et intersexes en Allemagne".

Le projet sur "l'autodétermination du genre", qui devra encore être soumis au Parlement, vise à faciliter le changement de genre et de prénom à l'état civil pour les personnes transgenres, intersexes et non binaires.

Il suffira de remplir une déclaration auprès de l'état civil pour changer de prénom et de genre.