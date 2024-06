L'Allemagne veut inciter au service militaire, sans contraindre

Il a présenté mercredi son concept très attendu pour un "nouveau service militaire" dans un pays où les moyens de renforcer la Bundeswehr, en manque d'hommes et de ressources, est l'un des sujets les plus débattus du moment.

Il souhaite en revanche, grâce à ce futur recensement, "faire croître année après année" le nombre des nouvelles recrues dans l'armée.

L'idée du questionnaire est à la fois d'éveiller l'intérêt des jeunes et, pour l'armée, de sélectionner les plus aptes ou les plus motivés et de les convoquer pour un entretien.

"Nous comptons sur un nombre suffisant de réponses volontaires pour un échantillonnage et, après l'échantillonnage, nous aurons une idée précise des jeunes hommes et des jeunes femmes particulièrement motivés à s'engager pour notre pays", a ajouté le ministre social-démocrate.