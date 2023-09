Lampedusa: des arrivées en baisse et des milliers de migrants transférés vers le continent

L'afflux de migrants à Lampedusa diminue vendredi et les autorités italiennes transfèrent vers la Sicile et le continent des milliers de personnes arrivées cette semaine par la mer sur cette île de la Méditerranée proche des côtes nord-africaines.

Située à moins de 150 km du littoral tunisien, Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui franchissent la Méditerranée en espérant gagner l'Europe. Chaque année pendant l'été, ils sont des dizaines de milliers à prendre la mer sur des embarcations souvent vétustes pour tenter cette traversée périlleuse dans laquelle plus de 2.000 d'entre eux ont déjà trouvé la mort depuis janvier.

La situation n'a cependant jamais été aussi tendue à Lampedusa où 10.000 personnes sont arrivées entre lundi et mercredi, selon le ministère italien de l'Intérieur, soit plus que la population de l'île, saturant le centre d'accueil géré par la Croix-Rouge et dont la capacité est de 400 places.