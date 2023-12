Lancement de la campagne "Not this Pact" contre le Pacte européen sur la migration

La campagne "Not this Pact", qui demande le rejet du Pacte européen sur la migration et l'asile, est lancée mercredi en Europe et notamment en Belgique, annonce le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11). Celui-ci portera l'initiative aux côtés d'autres organisations de la société civile belge et européenne (Ciré, Vluchtelingenwerk, Caritas, Jesuit Refugee Service Europe, Euromed Droits, Picum, Save the Children, Border Violence Monitoring Europe et Migreurop).