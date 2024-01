Lancement d'un nouveau parti de gauche radicale en Allemagne

"Les européennes seront les premières élections auxquelles se présentera le BSW", pour "Bündnis Sahra Wagenknecht" (Alliance Sahra Wagenknecht), le nom de cette nouvelle formation, a déclaré Mme Wagenknecht, 54 ans, au cours d'une conférence de presse.

"Il y aura ensuite trois élections en Allemagne de l'Est et nous sommes confiants quant à notre capacité à nous présenter aux trois élections" régionales en ancienne Allemagne de l'Est communiste programmées en septembre (Saxe, Brandebourg et Thuringe), a-t-elle ajouté.