Lancement d'une plate-forme pour l'approvisionnement agricole local des professionnels

Créé à l'initiative de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W), #Jecliquelocal.be se présente comme un site de référence en matière d'approvisionnement en produits agricoles locaux pour les acheteurs professionnels. La plate-forme comprend un catalogue des producteurs et acheteurs, permettant aux professionnels de consulter l'offre et la demande disponible.

"Cette plate-forme B2B constitue un véritable outil d'animation du marché, permettant de mettre en relation, accompagner et soutenir les producteurs locaux dans leur développement commercial vers les acheteurs professionnels", souligne Philippe Mattart, directeur de l'APAQ-W. "Il est important de recréer une dynamique économique où les prix sont déterminés à l'intérieur de nos frontières selon la volonté des producteurs et les dispositions des acheteurs. On est ainsi plus proche de la vérité du marché que lorsque les prix se déterminent en dehors de nos frontières."