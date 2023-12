Large majorité au Parlement européen pour la loi sur les matières premières critiques

Une large majorité des membres du Parlement européen ont approuvé mardi la législation sur les matières premières critiques, qui a pour objectif de renforcer la compétitivité et la souveraineté de l'UE, pour la fabrication de voitures électriques, panneaux solaires, smartphones, etc.

Elle prévoit de réduire les formalités administratives, de stimuler l'innovation tout au long de la chaîne de valeur et de soutenir les petites et moyennes entreprises. Elle vise également à encourager la recherche et le développement de matériaux de substitution ainsi que de méthodes d'extraction et de production plus respectueuses de l'environnement.

La législation mettra en place des incitations économiques et un cadre commercial plus stable et plus sûr pour les projets d'exploitation minière et de recyclage. Les procédures d'autorisation seront plus rapides et plus simples, selon le Parlement.