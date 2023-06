Large mobilisation pour la grève des femmes en Suisse

Cette journée s'est achevée par des défilés dans plusieurs grandes et petites villes, sous le soleil, au son des tambours, des slogans et des chants, avec pour mot d'ordre cette année: "Du respect, du temps, de l'argent".

La journée commémore l'adoption du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution, le 14 juin 1981, dans un pays où le droit de vote des femmes n'y a été adopté qu'en 1971.

Ressuscitée en 2019 par une nouvelle génération de militantes après une première édition restée sans suite en 1991, cette journée de mobilisation incite notamment les femmes à quitter le travail plus tôt pour protester contre les inégalités salariales persistantes mais pour dénoncer aussi les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes.

Les organisateurs n'ont pas donné de bilan, et les autorités suisses n'ont pas non plus pour habitude d'en donner.

A Zurich, où des dizaines de milliers de manifestantes ont défilé selon les médias, la grève a entraîné la levée de la séance du parlement municipal en signe de solidarité avec les manifestantes.

Selon l'agence de presse suisse Keystone-ATS, près de 300 personnes ont bloqué le trafic des trams sur une place de la ville, en marge de la grève féministe, avant d'être dispersées par la police.