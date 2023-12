L'armée russe en position de force près de Koupiansk, combats "compliqués", dit Kiev

L'Ukraine a affirmé mardi que l'armée russe était en "supériorité" en termes d'armes et d'effectifs autour de Koupiansk, dans le nord-est du pays, y jugeant la situation "compliquée".

Les combats restent depuis féroces et les forces russes, confortées par l'échec de la contre-offensive estivale de l'Ukraine, sont à l'offensive depuis l'été autour de Koupiansk.

Cette ville avait été occupée dès les premiers jours de l'invasion russe du 24 février 2022. En septembre de la même année, la ville et sa région de Kharkiv ont été libérées au terme d'une offensive ukrainienne surprise.

L'Ukraine réclame à ses alliés davantage d'armes et de munitions, mais le soutien occidental montre des signes de ralentissement en raison de tensions internes aux Etats-Unis et au sein de l'Union européenne.

De son côté, le ministère russe de la Défense a dit avoir repoussé huit attaques ukrainiennes autour de Koupiansk.

Il a également affirmé que ses soldats accentuaient leur pression autour de la ville de Bakhmout, prise par Moscou au prix d'une bataille sanglante à l'été.

Selon l'Institute for the Study of War (ISW), centre de réflexion basé aux Etats-Unis, les forces ukrainiennes sont obligées de rationner les munitions.