L'armée russe a enregistré 315.000 soldats blessés ou tués durant la guerre en Ukraine

Ce chiffre est cité dans un document, déclassifié et transmis au Congrès, qui estime également que la Russie a perdu 2.200 chars sur les 3.500 qu'elle possédait avant le début de la guerre.

Le renseignement américain avait déjà estimé de lourdes pertes dans l'armée russe ces deniers mois: 13.000 soldats russes morts ou blessés depuis octobre et plus de 220 véhicules perdus sur la ligne de front entre Avdiïvka et Novopavlivka, depuis que la Russie est repartie à l'assaut en octobre, selon une estimation transmise à l'AFP.