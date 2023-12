L'armée russe a enregistré 315.000 soldats blessés ou tués durant la guerre en Ukraine

L'actuelle poussée russe dans le sud et l'est de l'Ukraine depuis octobre a coûté à Moscou quelque 13.000 soldats morts ou blessés et plus de 220 véhicules perdus sur la ligne de front, avait auparavant indiqué le renseignement américain.

La Russie n'a jamais indiqué combien d'hommes elle avait engagé en Ukraine depuis février 2022, ni véritablement communiqué sur ses pertes, assurant que les estimations occidentales à ce sujet étaient largement exagérées.

Environ 385.000 personnes se sont enrôlées dans l'armée russe depuis le 1er janvier 2023, avait indiqué le 25 octobre l'ex-président russe Dmitri Medvedev, numéro deux du Conseil de sécurité russe.