L'armée russe revendique la prise de deux villages dans l'est et le nord-est de l'Ukraine

L'armée russe a affirmé lundi avoir conquis deux villages ukrainiens, l'un dans une zone de la région de Donetsk (est) où elle progresse rapidement et l'autre dans la région de Kharkiv (nord-est), un nouveau signe de son avancée face aux troupes de Kiev.

Une importante partie de cette région, frontalière de la Russie, avait été occupée par l'armée de Moscou au début de son invasion il y a plus de deux ans, avant une première contre-offensive de Kiev à l'automne 2022.

La Russie a l'initiative face à un adversaire qui peine à recruter de nouveaux soldats et se trouve confronté aux lenteurs de l'aide occidentale.

La reprise de l'assistance militaire américaine, après la validation fin avril d'un plan de 61 milliards de dollars d'aide à Kiev, devrait cependant permettre à l'Ukraine de consolider ses forces et de tenter de stabiliser le front, particulièrement dans l'est dans les zones de Tchassiv Iar et Avdiïvka.

L'Ukraine manque par ailleurs de moyens de défense anti-aérienne, ce qui a permis aux Russes de bombarder des infrastructures essentielles, en particulier le réseau électrique et les voies ferroviaires.