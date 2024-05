L'armée ukrainienne annonce se replier "dans certaines zones" du front nord

"Dans certaines zones, près de Loukiantsi et Vovtchansk, en réaction aux tirs ennemis et un assaut d'infanterie, nos unités ont manoeuvré en direction de positions plus favorables afin de sauver les vies de nos soldats et éviter des pertes. La bataille continue", a indiqué sur les réseaux sociaux l'état-major ukrainien.

Pour autant, l'armée assure ne pas céder, alors que cette offensive par le nord de l'Ukraine a pris les forces ukrainiennes par surprise en fin de semaine dernière. Plusieurs villages ont été conquis, et les localités de Loukiantsi et Vovtchansk font l'objet d'âpres batailles.