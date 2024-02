L'armée ukrainienne annonce son retrait d'une position au sud d'Avdiïvka

L'armée ukrainienne a annoncé vendredi s'être retirée d'une position qu'elle tenait au sud d'Avdiïvka, ville de l'est de l'Ukraine où la situation s'est considérablement dégradée ces derniers jours face à la multiplication des assauts russes.

"Nous avons occupé cette position aussi longtemps qu'elle nous permettait de dissuader et de détruire efficacement l'ennemi. La décision de se retirer a été prise pour économiser du personnel et améliorer la situation opérationnelle", a écrit sur Telegram Oleksandre Tarnavsky, le général ukrainien qui commande cette zone dans l'est du pays.