L'armée ukrainienne signale de nouvelles attaques russes dans l'est du pays

"La situation est actuellement la plus difficile dans la région de Pokrovsk, et l'ennemi est également actif dans celle de Lyman et Kurakhove", a déclaré l'état-major général. Les trois villes mentionnées se trouvent dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.

Selon le rapport, 123 affrontements avec l'armée russe ont eu lieu samedi dans tout le pays, dont 41 dans la région de Pokrovsk. Vingt-neuf attaques ont été repoussées, et 12 batailles sont toujours en cours.