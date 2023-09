L'association française Choisir la cause des femmes réactualise son manifeste

L'association française "Choisir la cause des femmes", aussi appelée "Choisir", a réactualisé son manifeste emblématique, "La clause de l'Européenne la plus favorisée", a annoncé la secrétaire nationale de l'association, Lisa Gordet, jeudi. L'organisation fondée en 1971 par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir a profité de la mobilisation européenne organisée à l'occasion de la journée internationale de lutte pour le droit à l'avortement pour annoncer la parution du livre, à la mi-novembre. Le rassemblement s'est tenu sur la place du Luxembourg, au cœur du quartier européen, à Bruxelles.

"Nous avons réactualisé 'La clause de l'Européenne la plus favorisée', un livre de l'avocate Gisèle Halimi, officiellement publié en 2008. C'était vraiment nécessaire après la pandémie de Covid-19", a indiqué Lisa Gordet à Belga. En effet, l'équipe de l'association dit constater des inégalités de plus en plus importantes entre citoyennes européennes en matière de défense de leurs droits. Par exemple, ces dernières ne connaîtront pas le même sort en Suède, considérée comme bonne élève, et en Pologne. "Choisir" a également évoqué la montée des partis conservateurs et d'extrême droite.

"La nouvelle édition s'appelle 'Le meilleur de l'Europe pour les femmes'. Il s'agit d'un manifeste qui fait une analyse comparée de toutes les lois existantes (en matière de défense des droits des femmes) dans les 27 pays de l'Union européenne. Nous avons rassemblé les meilleures pour en faire un bouquet législatif", a explicité la secrétaire nationale. Pour mener à bien ce projet, l'équipe de "Choisir" a, entre autres, interviewé 18 femmes venues de plusieurs pays européens, dont la Belgique.