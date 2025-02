L'attaque au couteau en Autriche était "islamiste avec des liens avec l'EI", selon le ministre de l'Intérieur

Partager:

L'attaque au couteau perpétrée dans le sud de l'Autriche par un demandeur d'asile syrien, qui a tué un adolescent et blessé cinq autres personnes, est d'origine "islamiste", a indiqué dimanche le ministre de l'Intérieur.

"C'est une attaque islamiste avec des liens avec l'EI", a déclaré Gerhard Karner, faisant référence au groupe Etat islamique, lors d'un point presse à Villach, la commune de Carinthie où l'attaque a eu lieu la veille. Selon le ministre, le suspect, un demandeur d'asile syrien de 23 ans, s'était radicalisé en ligne "en peu de temps". Le meurtrier présumé, bénéficiant d'un permis de séjour valide et sans casier judiciaire, a été arrêté juste après l'attaque qui aurait pu faire beaucoup plus de victimes si un autre Syrien ne l'avait interrompue en percutant l'assaillant avec une voiture, selon la police. Selon des témoignages recueillis par les enquêteurs, il aurait crié "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand). Les habitants de Villach déposaient dimanche matin des bougies devant les magasins de la rue du centre-ville où l'attaque a eu lieu. À lire aussi Attaque au couteau en Autriche: un mort et cinq blessés, l'auteur a été arrêté

Parmi eux, Tanja Planinschek a confié avoir "peur pour (ses) enfants: j'ai peur pour ceux qui m'entourent. Je crains pour l'avenir. Je crains où cela va nous mener. Je suis infiniment triste". "Non seulement moi, mais nous tous avions peur depuis longtemps qu'il ne se passe quelque chose de plus grave", a-t-elle ajouté, précisant que le pays "devrait ouvrir les yeux et voir à qui nous ouvrons nos portes, qui nous aidons, à qui nous laissons toutes sortes de libertés... Si rien n'est fait, cela deviendra encore pire." "Comme dans un film" Selon la police locale, un homme a "au hasard" attaqué samedi des passants avec un couteau. Un garçon de 14 ans est décédé, tandis que cinq autres hommes - le plus âgé ayant 36 ans - ont été blessés, dont deux grièvement. Un livreur, également originaire de Syrie, est intervenu, percutant avec une voiture l'attaquant, qui a été légèrement blessé, d'après la police.