L'auteur de deux attaques à l'arbalète recherché par la police londonienne: une femme touchée à la tête dans un quartier branché

Les victimes de ces agressions, une femme de 44 ans et un homme de 20 ans, ont tous deux quitté l'hôpital après avoir reçu des soins pour des blessures qui, selon la police, ne mettaient pas leur vie en danger. Les attaques survenues les 4 et 14 mars sont liées en raison du "leur nature et du lieu" où elles se sont produites, selon la même source.

Le 4 mars, la femme a été touchée à la tête alors qu'elle traversait la rue à Shoreditch, quartier hipster dans l'est de Londres réputé pour son street-art et ses boutiques de créateurs.