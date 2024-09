L'Autriche aux urnes, l'extrême droite favorite d'une courte tête

Après cinq ans d'un tandem inédit écolo-conservateur, l'extrême droite devrait revenir en force en Autriche pour signer peut-être un succès historique: plus de six millions d'électeurs votent dimanche lors de législatives qui s'annoncent serrées.

La majorité des bureaux de vote ouvrent à 07H00 (05H00 GMT) pour 6,3 millions d'électeurs -- sur neuf millions d'habitants. Les premières projections, réalisées à partir des résultats du vote par correspondance et des urnes fermées plus tôt, sont attendues peu après la clôture du scrutin à 17H00 (15H00 GMT).

Cet ex-ministre de l'Intérieur, âgé de 55 ans, a aussi su attirer les antivax avec ses propos conspirationnistes contre les mesures anti-Covid, les plus démunis touchés par l'inflation et tous ceux sensibles à la neutralité autrichienne en condamnant les sanctions contre la Russie.

Proche de certains groupuscules décriés, celui qui veut, au pays natal d'Adolf Hitler, se faire appeler comme lui "Volkskanzler" (chancelier du peuple), a repris à son compte le terme de "remigration", avec comme projet de déchoir de leur nationalité et d'expulser des Autrichiens d'origine étrangère.

Laminé en 2019 par le retentissant scandale de corruption de l'Ibizagate, le FPÖ a remonté la pente sous l'impulsion d'un Herbert Kickl peu prédestiné pourtant à être dans la lumière et qui a prospéré sur les peurs sociales et économiques traversant le continent.

Dans la foule de ses partisans, Walter Gerhard Piranty, cafetier de 54 ans, salue le côté "ascète" de "ce sportif, qui ne se drogue pas et ne boit pas d'alcool", d'autres saluant son "écoute", sa sensibilité à leurs problèmes du quotidien, "contrairement à d'autres politiciens".

- Du vert au rouge ? -

En face, le chancelier Karl Nehammer, chef de file des conservateurs, a réduit l'écart ces dernières semaines en jouant la carte d'un parti "au centre" de l'échiquier politique, en dépit de positions très tranchées sur l'immigration.

Sur les affiches des "Türkis" (turquoise, la couleur du parti) et dans ses discours, cet ancien lieutenant de 51 ans, à la carrure imposante, appelle à voter "contre la radicalité, pour la stabilité et non le chaos".

Joe Klamar

Malgré une chute attendue de plus de dix points comparé au scrutin de 2019, l'ÖVP, au pouvoir depuis 1987, devrait sauf surprise conserver la chancellerie, pronostiquent les experts, mais les tractations seront longues pour trouver des partenaires.

Si M. Nehammer répète qu'il ne veut pas s'allier avec Herbert Kickl, il ne rejette pas une éventuelle coalition avec l'extrême droite, comme en 2000 et 2017.

Leurs programmes sont proches, notamment sur l'économie, mais voudra-t-il retenter l'aventure après la dernière expérience émaillée par une série de scandales et avortée au bout d'à peine deux ans ?

D'autant qu'en cas de large victoire du FPÖ, les conservateurs n'accepteront pas d'être le partenaire minoritaire. Ils préféreront sans doute s'associer avec les sociaux-démocrates (20%) et les libéraux de Neos.

Avec les Verts, les sujets de discorde sont nombreux et le divorce semble consommé.

Un format à trois serait une première en Autriche.