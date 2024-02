L'avocat d'Alexeï Navalny qui avait été interpellé à Moscou libéré

La raison pour laquelle M. Dubkov a été détenu pendant quelques heures n'est pas claire. L'homme a refusé de commenter la raison de son arrestation, mais a déclaré au média indépendant Verstka qu'il s'agissait d'une ingérence dans son travail d'avocat.

M. Navalny est décédé le 16 février dans des circonstances suspectes dans une colonie pénitentiaire située en Sibérie. Pendant plus d'une semaine, les autorités ont gardé le corps du défunt "en otage" et ont menacé de l'enterrer dans la colonie pénitentiaire. Il n'a été remis à la famille que huit jours plus tard.