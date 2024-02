Le barrage des agriculteurs à Villeroux levé durant la nuit

Les agriculteurs qui occupaient l'accès au parc industriel de Villeroux (province de Luxembourg) depuis la nuit de jeudi à vendredi ont levé le camp vendredi en fin de soirée. Ils plaident pour une évaluation des mesures annoncées vendredi lors de la réunion entre syndicats et représentants de la grande distribution.

Réunion à l'issue de laquelle plusieurs enseignes de la grande distribution ont annoncé une augmentation du prix versé aux éleveurs de plusieurs dizaines de centimes moyennant une augmentation du prix de la viande au kilo de 1,5 euro. "Nous allons laisser passer quelques jours pour évaluer les propositions sur la table et voir si elles se concrétisent dans les faits par une meilleure rémunération pour le producteur. En espérant que ce n'est pas seulement de la communication", a fait savoir samedi matin Christian Son, l'un des agriculteurs présents sur le site de Villeroux.

Les agriculteurs bloquaient les camions de produits alimentaires à la sortie du parc d'activités de Villeroux, qui abrite notamment les dépôts Aldi et Valfrais, filiale du groupe Colruyt. Vendredi soir, les manifestants ont levé le barrage vers 23h00 à la suite de la réunion de la task force Agriculture consacrée à la fixation des prix et la répartition des marges entre les différents acteurs de la chaine.

L'éleveur bastognard n'en reste pas moins critique par rapport aux mesures annoncées et à la communication mise en place par la grande distribution. "Ils essayent de faire porter le chapeau aux producteurs. Mais s'ils n'augmentaient pas leurs marges, le consommateur ne devrait pas payer plus de 25 centimes supplémentaires au kilo. D'où l'intérêt d'avoir un observatoire des prix qui fonctionne en continu et pas seulement de manière ponctuelle."