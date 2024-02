Le besoin en soins de santé mentale en Ukraine a augmenté de façon exponentielle

Déjà peu performant, le système de santé mentale en Ukraine est encore plus affaibli deux ans après le début de la guerre, alors que le pays fait face à des besoins grandissants en la matière, s'inquiète mercredi l'ONG Médecins du monde.

Depuis le début de l'invasion russe, plus de 92.000 Ukrainiens ont été pris en charge par les équipes de l'ONG, assure-t-elle. "Plus de 17.680 personnes ont bénéficié d'un soutien psychosocial et en santé mentale", précise l'organisation.

Au total, Médecins du monde précise avoir effectué plus de 131.900 consultations. Parmi les patients, 40% d'entre eux étaient âgés de plus de 60 ans et un peu moins de 70% étaient des femmes.