Le bilan de l'attaque à Lviv monte à cinq morts et 37 blessés

Cinq personnes sont décédées dans une attaque de missiles russes menée dans une zone résidentielle à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué le ministère ukrainien de l'Intérieur jeudi dans un nouveau bilan. Au moins 37 personnes ont également été blessées dans l'attaque, selon des informations de l'Agence France Presse. Au total, la salve de missiles a endommagé plus de 30 immeubles et d'autres bâtiments. Plus de 60 personnes ont été évacuées de leurs habitations, évoque pour sa part l'agence de presse allemande DPA.