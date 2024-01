Le blocage se poursuit devant la centrale logistique Lidl de Marche

Réunis devant la centrale logistique de Marche-en-Famenne, les agriculteurs bloquent les camions à l'entrée et à la sortie du site depuis lundi sans interruption. Une quarantaine de camions transportant des produits destinés aux rayons de l'enseigne de grande distribution sont actuellement immobilisés sur place. "On maintient le blocus en solidarité avec les autres dépôts. On veut maintenir la pression sur la grande distribution pour que ses représentants viennent vers nous et que toutes les parties se réunissent autour de la table", explique Maxime Albanese, agriculteur à Modave.

Mardi, les manifestants et l'enseigne étaient parvenus à un début d'accord sur la circulation d'une partie des marchandises, essentiellement des denrées fraiches et produites en Belgique. Mais les négociations ont été interrompues et le blocage rétabli suite à la découverte par les agriculteurs d'une cargaison de viandes transformées aux Pays-Bas à bord du premier camion inspecté. L'enseigne de grande distribution, elle, assurait avoir agi en toute transparence, affirmant que "90% de son assortiment en viandes étaient d'origine belge".