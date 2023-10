"Le blocus de Gaza est contraire au droit humanitaire"

Les ministres des Affaires étrangères, présents à Mascate (Oman) en marge d'une rencontre prévue de longue date avec les pays du Golfe, ou ayant rejoint leurs homologues par visioconférence, ont appelé à libération des otages et à la protection des civils.

Même si "Israël a le droit de se défendre", ils rappellent aux parties les obligations qui leur incombent en vertu des principes universels du droit humanitaire international. "Et ceci signifie pas de blocus sur l'eau, la nourriture ou l'électricité de la population civile de Gaza, l'ouverture de couloirs humanitaires, faciliter la fuite des personnes qui doivent échapper aux bombardements de Gaza, et qui pourraient quitter le pays via l'Égypte, parce que la frontière israélienne est fermée", a détaillé Josep Borrell.