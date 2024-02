Le Brabant wallon parmi les régions européennes à la plus forte croissance en 2022

Selon l'office européen de statistiques, le produit intérieur brut (PIB) a progressé en 2022 dans 231 des 242 régions de l'UE. La plus forte croissance du PIB en volume a été constatée dans deux régions portugaises: l'Algarve (+17%) et la région autonome de Madère (+14,2%). Viennent ensuite la région du sud de l'Irlande (+13,5%), les Iles Baléares en Espagne (+12,5%) et la province de Brabant wallon (+10,9%).

S'agissant du PIB par habitant, la région en tête au sein de l'UE est le sud de l'Irlande (286% de la moyenne de l'UE), devant le Grand-Duché de Luxembourg (257% de la moyenne européenne), la région de l'est et du centre de l'Irlande (247%), la région tchèque de Prague (207%) et la Région de Bruxelles-Capitale (196%). Le PIB par habitant élevé du Luxembourg, de Prague et de Bruxelles s'explique en partie par un flux élevé de travailleurs navetteurs, selon Eurostat.