Le Burundi et l'Ouganda recevront des laboratoires mobiles de microbiologie russes

"Des laboratoires portables développés par l'organisme de surveillance sanitaire russe fonctionnent aujourd'hui dans six pays de la CEI (Communauté des Etats indépendants), ainsi qu'en Mongolie, au Vietnam et en République démocratique du Congo. D'ici la fin de l'année, de tels laboratoires seront fournis au Burundi et en Ouganda", a-t-elle déclaré dans un message adressé mercredi aux participants des 2es exercices internationaux pour les équipes d'intervention rapide traitant les urgences sanitaires et épidémiologiques en utilisant des laboratoires mobiles.

Ces laboratoires aideront à détecter et à répondre rapidement aux infections dans presque toutes les régions du monde, prévenir leur propagation et toute complication de la situation épidémiologique", a-t-elle ajouté. Ce forum se tenait à Astrakhan, sur la mer Caspienne.